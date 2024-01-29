«القاهرة الإخبارية»: وزراء إسرائيليون يطالبون بإعادة الاستيطان في قطاع غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتل، إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها وزراء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بإعادة استيطان قطاع غزة، مشددةً على أن هذا الأمر محل سجال منذ اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وأضافت أبو شمسية في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج «جولة المراسلين» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه المرة جاءت المطالبات بطريقة أكثر رسمية وليس مؤتمرا، فقد نظمت حركة نحالا اليمينية المعنية بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤتمرا شعبويا في مدينة القدس».

وتابعت: «حضر هذا الحفل 12 وزيرا من الائتلاف الحكومي على رأسهم وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتما بن غفير الذي ألقى كلمة هناك، وأثناء صعوده على المنصة ردد المشاركون كلمات طالبوا فيها بالتهجير وإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، وقال سموتريتش إن ثمة أطفال إسرائيليين أخرجوا في عام 2005 من مستوطنات قطاع غزة عادوا اليوم جنودا ليقاتلوا في هذه المعارك، وهذا الحدث أثار غضب رئيس المعارضة الذي قال إن هذه الأفعال قد تقوض حل الدولتين وتصر بصورة الاحتلال أمام المجتمع الغربي».