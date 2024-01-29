دولة أوروبية تعلن استمرار دعمها للأونروا لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، استمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالرغم من الضغوطات والاتهامات التي تتعرض لها بسبب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بضلوع 12 فردًا في عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وعلقت عشرات الدول، أبرزها الولايات المتحدة و إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا، تمويلها لوكالة «الأونروا» بسبب اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لها.

الخارجية الإسبانية: لن نغير علاقتها مع الأونروا

وقال وزير الخارجية الإسباني، إن مدريد لن نغير علاقتها مع الأونروا، لكنها ستتابع التحقيق الذي تجريه الوكالة مع المتورطين في أحداث طوفان الأقصى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني، طالبًا بدعم كافة النواب لموقف الحكومة الإسبانية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، كما اقترح وزير الخارجية الإسباني عقد مؤتمر سلام للتوصل إلى اتفاق للاعتراف بالدولة الفلسطينية.