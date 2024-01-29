وفد من الأمم المتحدة يستعد لزيارة شمال قطاع غزة وفق شروط جالانت

وافق مجلس الإسرائيلي على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بزيارة وفد من الأمم المتحدة لشمال قطاع غزة، وذلك لمعاينة الأوضاع ومعرفة الاحتياجات الأساسية هناك، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وتعرض شمال قطاع غزة للتدمير منذ السابع من أكتوبر الماضي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرض لآلاف القنابل والصواريخ التي أسقطت المنازل والمنشآت المختلفة، كما نزح معظم السكان إلى جنوبي قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس.

الهدف من الزيارة

والهدف من زيارة وفد الأمم المتحدة، هي معرفة احتياجات سكان شمال قطاع غزة من أجل السماح لهم بالعودة مرة أخرى، وذلك بحسب طلب واشنطن، ولكن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت طلب من الوفد الأممي أن يزور أولًا المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وهي التي تعرضت لهجوم 7 أكتوبر من قِبل الفصائل الفلسطينية، ثم التوجه إلى شمال القطاع.

شروط يوآف جالانت

واشترط أيضًا «جالانت» أن الزيارة لا تعني السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، واشترط أن يكون حاضرًا ضمن الزيارة ممثل أمريكي، ويتم حاليًا التجهيز للترتيبات الأمنية وتأمين الوفد والجهة التي ستتولى حمايته.