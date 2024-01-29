«بحوث الصحراء» بمطروح يطلق دورة تدريبية حول الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة

افتتح الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، نائبًا عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، برعاية الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان «الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات الصغيرة بمحافظات الصحاري»، من خلال التطبيق العملي لدراسة الجدوى والتقييم الاقتصادي باستخدام برنامج EXCel، بهدف رفع الوعي للباحثين والفنيين المهتمين بدراسة الجدوى وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميسة عبدالهادي، مدير شعبة الدراسات الاقتصادية، والدكتورة مرفت أبواليزيد والدكتور أحمد حنفي من مركز بحوث الصحراء، والمهندسة سهير ممدوح مدير مدرسة الزراعة المطرية، وذلك بمقر القاعة الرئيسية بمبنى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الصغيرة

وقال مركز البحوث التطبيقية، إن الهدف من الدورة تثقيف الباحثين وطلاب الزراعة المطرية والمهتمين من الشباب بالجامعات حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشأن المشروعات الصغيرة.

وقدّمت الدكتورة ميسة عبدالهادي تعريفًا حول إعداد دراسات الجدوى وتطبيقاتها وأهم ما تتضمنه الدراسة الأولية دراسة أولية عن العرض والطلب المحلي والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، والحصة السوقية المتوقعة ومدى إقبال الناس على شراء المنتج، بالإضافة إلى دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع والتي تنقسم إلى تكاليف رأسمالية وتكاليف تشغيلية مع تحديد احتياجات المشروع من عمال ومواد أولية، وبالتالي تحديد جدوى المشروع فنيًا.

أهمية دراسات الجدوى

وأكدت الدكتورة مرفت أبواليزيد أهمية دراسات الجدوى الأولية في تحديد تنفيذ المشروع ويمكن القول بأن خطوات إعداد دراسة الجدوى المالية تتلخص في إعداد القائمة التقديرية للدخل وحساب التدفقات النقدية وقياس مدى ربحية المشروع وحساب التكاليف الاستثمارية والدراسة التمويلية بعد حساب التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل، ويبدأ القائمون على إعداد دراسة الجدوى في اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع، وينقسم التمويل إلى تمويل داخلي، تمويل الملاك، وتمويل خارجي تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية وخارجية.

دراسات الجدوى الفصلية

وأوضح الدكتور أحمد حنفي من مركز بحوث الصحراء، أن دراسات الجدوى الفصلية تأتي بعد الدراسات الأولية، لافتاً أهمية الدراسات المتكاملة والتتابعية، والدراسات الفصلية تشمل دراسة السوق، والدراسة الفنية، والدراسة التمويلية والمالية، مع التركيز على قياس ربحية المشروع وتحديد هيكل تمويله.