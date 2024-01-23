محافظ قنا: 297 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة العام الماضي

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تمويل 10022 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال عام 2023، بإجمالي مبلغ 297 مليونا و130 ألفا و274 جنيها، عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

دعم المشروعات الصغيرة في قنا

وأضاف «الداودي»، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 435 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 124 مليونا و289 ألفا و878 جنيها، وفرت 1422 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 9587 مشروعا بتمويل قدره 172 مليونا و840 ألفا و396 جنيها، وفرت 12320 فرصة عمل.

توفير فرص عمل والحد من البطالة

وبحسب محافظ قنا، يأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.