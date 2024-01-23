ندوة في القليوبية للتعريف بآليات تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة

نظمت وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية في محافظة القليوبية، بالاشتراك مع مركز النيل للإعلام ببنها، وإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ندوة تثقيفية اليوم تحت عنوان «التمويل والتسويق للمشروعات الصغيرة»، وذلك بمجلس مدينة شبين القناطر، بحضور خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية.

دعم الصناعة الوطنية

تأتي الندوة في إطار حرص وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفي إطار الحملة الإعلامية لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وتهدف إلى الارتقاء بجودة المنتج المصري والتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة المحلية وبتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي؟

وأوضح رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، أن مركز شبين من المراكز المميزة على مستوى المحافظة حيث انه اول مركز تم تنفيذ مشروع حياة كريمة به وذلك للارتقاء بحياة المواطن كما ان المركز يشهد حاليا نهضة على جميع الأصعدة، حيث حصلت إدارة مشروعك في مركز شبين على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في عدد المشروعات المقامة، والتي تم تمويلها من قبل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر لخدمة أبناء المركز واكد سيادته على ضرورة تكاتف جميع الجهات في تقديم الخدمات لشباب المحافظة.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكدت الدكتورة نجلاء الفرماوي على ضرورة العمل والسعى ودعم الدولة في اقتصادها القومي، حيث ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية.

وألقى الدكتور ياسر الشريف، مدرب ومدير الإقراض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقليوبية، الضوء على طرق وشروط التمويل من جانب جهاز المشروعات للمواطنين.

وتحدث الدكتور هشام السيد عن دور الجمعيات الأهلية في دعم المنتج المحلي وكيفية تمويلهاوتسويقها لمنتجات المشروعات الصغيرة، كما تحدث محمد رمضان صاحب شركة توريدات وخبير في مجال التسويق عن المعوقات التي تواجه التسويق عامه المنتج المحلي وسبل الحل، وأيضا تحدث عن أهم المنصات الخاصة بالتسويق المنتج المحلي وهذا يودي الي تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية.