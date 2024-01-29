«أوقاف الإسكندرية» تنظم 70 ندوة دينية حول الدفاع عن الأوطان في الكتاب والسنة

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، تنظيم 70 أمسية دينية بعنوان الاستعداد العسكري والحربي في الكتاب والسنة، موضحا أن الإسلام يدعو إلى الاستعداد العسكري والحربي من أجل إقرار الأمن والدفاع عن الحرمات ورد أي عدوان، ومن هنا جاء الأمر بالاستعداد القوي له فقال سبحانه (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ).

الهدف من الحروب

وأوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، لم يكن الهدف من الحروب في الإسلام السيطرة على الشعوب وسلب الأراضي ونهب الثروات، ولكن الهدف هو تحرير الشعوب من نيران الظلم والاستعباد، وحدد القرآن الكريم الهدف كونه مانعا من الفتنة فقال سبحانه وتعالى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ»، بل يحذر من قتال من يسالمنا فيقول سبحانه وتعالى «فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا».

الاستعداد في السنة

وأشار الشيخ سلامة عبد الرازق، إلى أن السنة النبوية أيضا جاءت بالتوصية على الاستعداد العسكري والحربي، فعن حنظلة الكاتب، قال «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة، قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له، فقال «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ»، ثم قال لرجل: «انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْمُرُكَ، يَقُولُ: لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا»، إن الحرب في الإسلام بأهدافها وضوابطها وأخلاقياتها نموذج فريد يدل على مقدار ما وصلت إليه حضارة الإسلام من رقي وسمو، ودليل دامغ على سعي هذا الدين الحنيف لنشر السلام والاستقرار في العالم بأسره ولذلك يقول الله تعالى (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).