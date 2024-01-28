بالأسماء.. «أوقاف الإسكندرية» تختار 50 إماما لحضور دورة اللغة العربية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، عقد دورة تدريبية في اللغة العربية، بحضور خمسين إمامًا مرشحًا من المديرية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية غدا الاثنين ولمدة 4 أيام، بدء من 10 صباحا.

أسماء المرشحين

وذكرت المديرية أن أسماء المرشحين من بين المتقدمين 50 إماماً، للاستفادة من دورة اللغة العربية لثقل لغتهم، ومخارج الكلمات والحروف، حيث إن الإمام قدوة للكثيرين، وهم:

1. أحمد عمارة عبد العظيم

2. عاصم محمد محمد سعد أبو يوسف

3. علي عبد الله عبد العزيز الكلاف

4. بلال محمد رمضان محمد

5. محمد يحيى عبد النعيم حسن

6. أحمد إبراهيم عبد الرؤوف مأمون

7. أحمد عبد المجيد محمد دياب

8. عبد الله محمد عبد النبي موج

9. محمد ماهر جمعة إبراهيم

10. عثمان سالم محمود زيدان

11. محمد نبيل محمد رياض العربي

12. محمد سيد أحمد علي شرف الدين

13. أحمد محمد صالح عبد الرحمن

14. أحمد زكريا شتا

15. سعد أبو الخير سعد الجندي

16. عزت جمال أحمد المعراوي

17. محمود سعد بيومي عبد السلام

18. حسان السيد محمد أبو الفتوح

19. محمد صابر محمد عبد الغفار

20. أحمد محمود عبد الرحمن أبو طالب

21. أسامة فكية شهاب الدين

22. حاتم عبد السلام عبد العزيز الحلاج

23. عبد الحميد أحمد عبد الحميد طايل

24. علاء محمد مصطفى محمد

25. محمد عوض إبراهيم عطية

26. محمد يوسف طاهر يوسف

27. يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد

28. محمود محمد فؤاد عبد الله

29. خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي

30. رأفت عبد العزيز عبد القوي راشد

31. جمال أبو المكارم الفولي عل

32. السيد محمود السيد محمد فايد

33. أحمد عبد النبي عبد الحميد السيد

34. أحمد محمد شحاته عبد الحفيظ

35. جمعة سعيد محمد سعيد

36. رجب عبد الحفيظ عبد الرسول محمد

37. عطية فرج عبد الرحيم

38. علي عبد الجليل الشوني

39. محمد أحمد لطفي شهاب

40. محمد وحيد محمد عثمان

41. محمود سعيد عبد السلام حسين

42. مرسي السيد محمد مطر

43. أحمد محمد علي درويش

44. محمود خلف محمد خليف

45. فايز عبد الحليم عبد الرحمن أبو طالب

46. خالد محمد أبو جليل

47. هشام لطفي عطية السباعي

48. عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدار

49. علي كمال علي طه بدير

50. رضا علي عبد العاطي علي

وشدد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على ضرورة الالتزام وحضور الدورة، لكل من تم اختيارهم وعدم إضاعة الفرصة.