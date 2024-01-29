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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تقارير عبرية: سقوط 15 صاروخا على تل أبيب في اليوم الـ115 للعدوان على غزة

كتب:

عمرو حسني
05:56 م | الإثنين 29 يناير 2024
إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب - صورة أرشيفية

إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب - صورة أرشيفية

بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، شهد اليوم الـ115 سماع دوي انفجارات في تل أبيب، اليوم الاثنين، فيما أشارت تقارير عبرية إلى أن نحو 15 صاروخاً سقطت في مناطق متفرقة من كبرى مدن الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الفضائية الـ14 للتليفزيون الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 15 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، في ظل سماع دوي انفجارات في أماكن متفرقة من المدينة مساء اليوم الاثنين.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

يأتي الهجوم الصاروخي على تل أبيب، بعد إعلان المكتب الحكومي في قطاع غزة ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن، إلى 26 ألفا و637 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وقالت وزارة الصحة إن أحدث حصيلة تشمل 215 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد المصابين جراء القصف الجوي والبحري والمدفعي على قطاع غزة، 65 ألفا و387 مصاباً.

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