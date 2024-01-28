أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد مقتل 3 جنود في هجوم قاعدة «التنف»

توعد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التنف» العسكرية، على الحدود بين سوريا والأردن، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين من الجيش الأمريكي وإصابة عدد آخر.

وفي أول تعليق على الهجوم الأول من نوعه، الذي يسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، منذ بداية العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قال «أوستن» إن الولايات المتحدة سوف ترد على الهجوم، الذي أعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عنه.

أوستن: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية، وتابع قائلاً: «سنرد في الزمان والمكان اللذين نختارهما، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا ومصالحنا».

تصعيد جديد

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين، وأصيب أكثر من 30 آخرين، في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، على قاعدة عسكرية تضم عدداً من أفراد الجيش الأمريكي، على الحدود بين سوريا والأردن، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يشكل الهجوم على قاعدة «التنف» تصعيداً جديداً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.