خروج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى.. والأطباء: «لن يذهب لمكتبه»

بعد نحو أسبوعين من تدهور الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خرج من المستشفى وسط تحذيرات من الأطباء بخصوص التعامل مع حالته الصحية.

فقد خضع وزير الدفاع الأمريكي للعلاج على مدار أسبوعين، من مضاعفات جراحة أجراها لعلاج سرطان البروستاتا، وفقا لـ«سكاي نيوز».

آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

وكان «أوستن» دخل المستشفى ولم يخبر الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين في الإدارة بحالته الصحية لأسابيع، إذ دخل إلى مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، والذي اكتشف إصابته به في وقت سابق هذا الشهر، خلال فحص روتيني، وبعد أسبوع نقل إلى المستشفى في الأول من يناير، وأدخل إلى وحدة العناية الفائقة.

وبعد خروج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى، قال الأطباء إن بقاءه لهذه الفترة في المستشفى كان بسبب آلام مستمرة في الساق، ناتجة عن العدوى، حتى يتمكن من الحصول على العلاج الطبيعي.

الأطباء نصحوا أوستن بأن يؤدي مهام منصبه «عن بعد»

وأضافت الوزارة، في بيان، عن الحالة الصحية لـ«أوستن»، أن الأطباء نصحوه بأن يؤدي مهام منصبه «عن بعد» لفترة من الزمن، قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وجهت سلسلة ضربات على الحوثيين، خلال بقاء الوزير في المستشفى، وأجرى أوستن مكالمات مع كبار القادة العسكريين، أثناء عمله، من سريره بالمستشفى، كما عقد اجتماعات مع مسؤولي البيت الأبيض لمراجعة الضربات.