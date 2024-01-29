«الزراعة»: نكثف الجهود لمنع انتشار الجراد الأصفر.. الوزارة مسيطرة على الوضع

أكد أحمد رزق، رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية، أن هذا التوقيت هو موسم تكاثر الجراد في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الموسم يشهد تزايدا بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في وقت مبكر.

السودان من الدول التي تنتشر فيها أسراب الجراد

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن السودان من الدول التي تنتشر فيها أسراب الجراد، وبسبب عدم مكافحته من قبل المعنيين ينتشر بشكل كبير، ومن ثم يقترب من الحدود المجاورة وخاصة المصرية.

وأشار رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية إلى أن وزارة الزراعة مسيطرة على الوضع تماما في هذا الشأن، وهناك دعم كامل من كل الجهات المعنية لمجابهة هذه الآفة، والأسراب التي دخلت مصر صنفت على أنها كميات صغيرة.

وتابع رزق: الجراد الصحراوي يأكل ما يقابله من مادة خضراء، والوزارة تحاصره في المناطق الجبلية، ويتم مجابهتها من خلال قواعد منتشرة على كل الحدود.

وواصل أحمد رزق: الجراد يتكاثر في اليمن والسعودية والسودان واليمن وإريتريا، ونظرا للظروف التي تحدث في السودان من حروب وانتشار أوبئة تتزايد أسراب الجراد في الانتشار، وأطمئن المواطنين بأن الوزارة تعمل على الموقف بشكل مستمر.