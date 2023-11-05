«الزراعة»: مصر تستضيف ورشة عمل لمكافحة الجراد الصحراوي

تستضيف مصر ورشة عمل في قاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الأحمر، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى.

تهدف الورشة إلى رفع قدرات العاملين من مصر واليمن في مجال مكافحة الجراد الصحراوي، وتبادل الخبرات واخذ الدروس المستفادة من تفشي الجراد الصحراوي خلال العام 2019.

كما تتضمن الورشة التدريب على الطرق الحديثة للرصد والاستكشاف والمكافحة والانذار المبكر.

يشارك في الورشة 14 متدربا ومتدربة من مركز الجراد الصحراوي في عدن، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة المصرية.

وأكد المهندس خالد عبدربه مدير عام الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أن الورشة تعتبر من أهم العوامل في تنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي.

وأضاف أن العمل في هذا المجال يتم من خلال منظومة معلومات الجراد الصحراوي، حيث يتم وضع تصور للتنبؤات من خلال دراسة التغيرات المناخية ومدى تطورها.