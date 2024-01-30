دعاء للمريض بالشفاء العاجل.. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام

المرض من الأمور التي تصيب الإنسان بالحزن وتجعله يشعر بالعجز والضعف والهوان، وكثير منا يتعرض للمرض أو يصاب أحد أحبته بمرض أو يتعرض لوعكة صحية ما، وأفضل ما نقدمه له في هذه الحالة هو دعاء للمريض بالشفاء العاجل، لأن الدعاء له القدرة على رد الأقدار وتخفيف الأعباء عن الناس، والدعاء للمريض هو شيء إنساني يكون نابعا من القلب.

دعاء للمريض بالشفاء العاجل

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها، عددا من الأدعية للمريض التي يمكن الاستعانة بها في دعاء للمريض بالشفاء العاجل وهي:

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

- اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفني وتمدني بالصحة والعافية.

- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبّك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية مستحية للمريض

ومن الأدعية المستحبة في دعاء الشفاء العاجل للمريض ويمكن ترديدها :

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.