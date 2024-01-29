وكيل «صحة الشرقية» يتابع سير العمل في مستشفى القنايات المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

أقسام مستشفى القنايات المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، يرافقه لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل التجريبي له العام الماضي بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، دعما من ميزانية المديرية.

سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالاستقبال

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بقسم الاستقبال، وسرعة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بجودة عالية.

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والعناية المركزة للأطفال، كما ناقش مع الإدارة احتياجات المستشفى من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكافة مستلزمات مكافحة العدوى وغيرها، وناقش خطة العمل بالمستشفى، وإجراءات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بها، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفى، خاصة قسم العمليات الجراحية.