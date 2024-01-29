«حماة الوطن» يفتتح الوحدة الحزبية لتجمع قبيلة الأفراد بمطروح (صور)

افتتح اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الوحدة الحزبية لتجمع قبيلة الأفراد بمركز مرسى مطروح.

تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين

وقال اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، اليوم، إن دور قبائل مطروح هام في العمل الحزبي، مما يساهم في تقديم مزيد من الخدمات للأهالي، كما أن افتتاح الوحدة الحزبية بمركز مرسى مطروح يأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، وزيادة عضوية الحزب بمطروح.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح استمرار لتعزيز الحضور الحزبي في مراكز وقرى محافظة مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكافة فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات، والتواجد داخل المركز والقرى والنجوع بهدف الوصول إلى تجمعات لتتحول إلى وحدات حزبية فعالة في المجتمع المطروحي، للتفاعل مع القضايا الجماهيرية التي تواجه المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، في ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم عواقل قبيلة الأفراد

وكرم رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، عواقل قبيلة الأفراد بمطروح على جهودهم المبذولة في الاستحقاق الرئاسي الأخير، معربين عن تقديرهم لتقديم الحزب لهم وتكريمهم في افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع قبيلة الأفراد، والذي شهد حضورًا مميزًا لقيادات حزب حماة الوطن بمركز مرسى مطروح، مع أهالي قبيلة الأفراد.