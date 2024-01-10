«حماة الوطن» يفتتح الوحدة الحزبية بـ«القصر» لخدمة قبائل مطروح

افتتح النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر بأمانة مركز مرسى مطروح، بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم بالحزب، والحاج فرج أبو شملة والحاج هيبة أبو مريزيق الأمناء المساعدين، بمشاركة الأمانات النوعية بالحزب بالمحافظة ومركز مرسى مطروح.

الوحدة الحزبية لتجمع قبيلة العشيبات

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إنه جرى افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع قبيلة العشيبات بقرية القصر بمركز ومدينة مرسى مطروح، التي تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، وزيادة عضوية الحزب بمطروح، وجرى تكريم عددا من المُميزين من قرية القصر، لجهودهم خلال الاستحقاق الرئاسي، تنفيذاً لسياسة حزب حماة الوطن.

التفاعل مع قضايا المواطن

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن افتتاح الوحدات الحزبية تأتي في إطار خطة الحزب للانتشار والتواجد داخل المراكز والقرى والنجوع لدي قبائل مطروح بهدف الوصول إلى تجمعات لتتحول إلى وحدات حزبية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذا التوسع بافتتاح عدد من الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة، هو لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقرى مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكافة فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.

مبايعة الرئيس السيسي

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن حفل افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع العشيبات بقرية القصر بالعاصمة مدينة مرسى مطروح، شهدت حضورًا مميزًا لقيادات حزب حماة الوطن بمطروح، مع أهالي قرية القصر في جو يسوده الترابط وروح الفريق الواحد.