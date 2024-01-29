وظائف برواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه.. مطلوب فنيين وأصحاب مؤهلات
كتب:
صفية النجار
07:47 م | الإثنين 29 يناير 2024
وظائف برواتب بمرتفعة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف خالية بعدة شركات بمرتبات مجزية، للعمل في القاهرة.
وجاءت تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:
تطلب مجموعة «ساتا» للتكنولوجيا شباب للتعيين في المجالات الآتية:
وظائف برواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه
1- سيلز أوت دور: براتب أساسي 5000 بالإضافة إلى عمولة تصل 10000 جنيه.
2- خدمه عملاء: براتب 4500 جنيه.
3- خدمه عملاء لايف شات: براتب 4500 جنيه.
شروط الوظيفة
ويشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
- مؤهل عالي.
- الحد الأقصى للسن 30 سنة.
- لا تقل سنين الخبرة عن سنه في كل وظيفة.
- جيد في اللغة الإنجليزية.
المميزات والحقوق الوظيفية
يحصل المقبولون في الوظيفة على تأمينات طبية واجتماعية وخط وزيادة بعد 3 أشهر، ويومين إجازة في الأسبوع، و9 ساعات عمل منها ساعة راحة وشيفتات متغيرة.
يعمل المقبولون في الوظائف بمدينة نصر بالقاهرة.
طريقة التقديم للوظيفة
للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية
:https://forms.office.com/r/z0jfTvekeY
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- فني صيانة ميكانيكا ماكينات.
- فني لحام.
- فني صيانة كهرباء ماكينات.
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شروط الوظيفة
- لا يشترط مؤهل·
- الحد الأقصى للسن: 35 سنة.
المميزات والحقوق
المرتب: الراتب يبدأ من 6000، بالإضافة لحافز شهري، وحافز إضافي سهر وعن الإجازات·
- تأمين صحي·
- تأمين اجتماعي·
مواصلات·
- الشيفت: 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة بريك·
- يوم إجازة.
كيفية التقديم في الوظائف
للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:
https://forms.office.com/r/ShkuCfH4uB
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