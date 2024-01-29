48 ساعة قبل إغلاق باب التقديم في وظائف البريد المصري.. إلحق فرصتك

نحو 48 ساعة فقط قبل إغلاق باب التقديم في وظائف هيئة البريد المصري، وفقا للمنشور الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث فتح باب التقديم منذ الخميس 18-1-2024، أي منذ 11 يوما حتى الآن.

48 ساعة قبل إغلاق باب التقديم في وظائف هيئة البريد

وأوضح المنشور الصادر من التنظيم والإدارة أن الموعد الأخير لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم للوظائف ستكون الأربعاء المقبل الموافق 31-1-2024..

لذا نرصد خلال التقرير التالي، طرق التقديم الإليكترونية في وظائف هيئة البريد والمستندات والأوراق المطلوبة للعمل.

- رابط التقديم الإليكترونية في وظائف هيئة البريد المصري هنــــــــا.

- الضغط على ايقونة وظائف هيئة البريد المصري.

- ثم اختيار «تقديم طلب».

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على تسجيل.

وأكد منشور التنظيم والإدارة أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات تصل أو تسلم باليد، حيث إن التقديم عبر رابط إليكتروني فقط عبر بوابة الحكومة الإليكترونية.

وظائف هيئة البريد المصري

وعن التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة البريد فتتضمن كل من (أخصائي بريد- ومهندس كهرباء- مهندس تخطيط النقل- مهندس ميكانيكا سيارات- مهندس ميكانيكا- أخصائي مكتب بريد- مهندس تشغيل وسائل النقل- وأخصائي خدمة عملاء)، وحسب ما أعلنه المركزي للتنظيم والإدارة، فإن عدد الوظائف المطلوبة يصل إلى 900 وظيفة شاغرة.