بـ10جنيهات.. عشبة استنشاقها يقوي الذاكرة ويحسن وظائف المخ

يعاني الكثير من الناس من التوتر وقلة التركيز وضعف الذاكرة تدريجيًا، لذلك يلجأون إلى الحلول الطبيعية التي تخلصهم من جميع مشاكلهم الصحية، ومن بين هذه الأشياء الطبيعية عشبة رخصية الثمن لها فوائد سحرية للصحة العامة وصحة الشعر أيضًا، وهي عشبة الروزماري التي يمكن شراؤها من العطارة بـ10 جنيهات فقط.

عشبة استنشاقها يقوي الذاكرة ويحسن وظائف المخ

عشبة إكليل الجبل أو الروزماري، من الأعشاب الشهيرة الموجودة في كل بيت، وهو شجيرة كثيفة دائمة الخضرة تنمو على طول البحر الأبيض المتوسط، تشتهر أيضًا في استخدامها في الطب بالأعشاب، وتم استخدامه كمضاد للتشنج، ومسكن خفيف، لعلاج الألم العصبي الوربي، والصداع، والصداع النصفي، والأرق، والاضطراب العاطفي، والاكتئاب.

ومؤخرًا اكتشف الأطباء، بحسب موقع المكتبة العالمية للطب التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يمكن استخدام عشبة الروزماري التي تُباع في العطارة بـ 10 جنيهات عند استنشاقها يساعد على منع انهيار الأسيتيل كولين، وهي مادة كيميائية مهمة في الدماغ تفيد الإنسان في التفكير والتركيز وتحسن وظائف الذاكرة والمخ، لدى كبار السن المصابين بالخرف، وألزهايمر.

فوائد صحية أخرى

وأكد الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أهمية عشبة الروزماري، وعدد لها فوائد أخرى خاصة بالشعر، قائلًا إنها نوع من النبات له العديد من الفوائد التجميلية ومضاد للالتهابات، وبجانب دوره في تقوية بصيلات الشعر يعمل على التئام الجروح والندبات، ويزيل السموم ويساعد على تجديد البشرة.

وأضاف «عبد العال» أن عشبة الروزماري تعمل كمضاد للإجهاد النفسي، وتساعد على النوم، وتحارب الالتهابات والاضطرابات بالجهاز الهضمي.