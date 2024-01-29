مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة حريصة على وضع حلول اقتصادية عاجلة

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مناقشة الملف الاقتصادي اليوم بلجنة الحوار الوطني، هو استجابة قوية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ حلول وآليات تخص المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري من رفع الأسعار والتضخم وأزمة الدولار.

الملف الاقتصادي بالحوار الوطني

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على «الحياة»، أن وثيقة التوجهيات الاقتصادية التي أرسلتها الحكومة للجنة الحوار الوطني، هي بمثابة رؤية حتى عام 2030، يظهر فيها الصيغ التنفيذية لحل المشكلات الاقتصادية بشكل أعمق، لافتًا إلى حرص الدولة على وضع حلول واقعية ولها مدة تنفيذية معينة.

رؤية عام 2030

وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، كانت عبارة عن تصورات ورؤى عن المشاكل الاقتصادية متوسطة وطويلة المدى، والمرحلة الثانية ستنطلق بها الحكومة لتنفيذ هذه الرؤى بشكل عاجل وأكثر تفاعلية.