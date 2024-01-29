برلمانية: استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل

ثمنت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتركيز خلال بداية مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدة أنها تعد خطوة من خطوات تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل.

استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل

وأكدت رائف، أن الحوار الوطني خطوة مهمة ساهمت في دعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقدم حلولا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين في كافة المناحي المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حالة الحوار الوطني لعبت دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية والحزبية والحقوقية، وأحدث زخما كبيرا كانت الانتخابات الرئاسية خير شاهد عليه، إذ تطورت حالة الوعي الثقافي والسياسي والاقتصادي والأمني للمواطن المصري، وإدراكه الجيد بأهمية دوره ومشاركته الإيجابية في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز الأمن القومي والاستقرار، ومواجهة محاولات أهل الشر لتشويه صورة الدولة المصرية بإدعاءات كاذبة.

توفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن

وأوضحت رائف، أن تناول الحوار الوطني لملف الاقتصاد ومناقشته وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري سيفتح آفاقا جديدة نحو مزيد من الأجندات والرؤى لحماية الاقتصاد المصري ومعالجة الأزمات الراهنة وتوفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن المصري والمناخ الاستثماري في مصر، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إهمال المحاور الأخرى، كونها جزءا لا يتجزأ من البرنامج الإصلاحي الذي تسعى إليه الدولة والقيادة السياسية.