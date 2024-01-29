«الوطن» تكرم الفنان شريف حلمي بعد تعافيه من الأزمة الصحية (صور)

كرمت جريدة الوطن، الفنان شريف حلمي، اليوم، في ندوة فنية تُعد بمثابة أول ظهور له بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمت به أخيرا.

وشهدت الندوة، حضور الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس التحرير، وهدى رشوان، مدير التحرير، وخالد فرج، رئيس قسم الفن، وعدد من محرري الجريدة، إذ تحدث حلمي عن الفترة العصيبة التي عاشها خلال محنة مرضه، فضلاً عن أعماله الجديدة التي يستعد لها حاليا.

الوطن تكرم شريف حلمي

وخلال الندوة تحدث الفنان شريف حلمى عن رحلته مع الأزمة الصحية، مؤكداً أنها كانت من أصعب الفترات التي عاشها في حياته، إذ جعلته يرى العالم والحياة بمنظور مختلف، بحسب قوله.

وطمأن الفنان شريف حلمى محبيه على حالته الصحية حاليا، مؤكداً أنه بصحة جيدة، ويستعد حاليا لعدد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الكتابة أو التمثيل.