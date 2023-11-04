تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف حلمي.. «مضاعفات برد وعملية جراحية»

يمر الفنان شريف حلمي بأزمة مرضية، حيث أصيب بنزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية تبعها إجراء عملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها.

ابنته تطلب الدعاء له

ورفضت هايدي ابنة الفنان الكشف عن تفاصيله حالته المرضية واكتفت بطلب دعائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلمت «الوطن» أن شريف حلمي كان بصحة جيدة خلال الفترة الماضية وحصل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل من مهرجان جربة السينمائي التونسي عن فيلم 2 شارع طلعت حرب، ولكنه خلال الشهر الماضي تعرض لأكثر من وعكة صحية.

كانت ابنة شريف حلمي نشرت عبر حسابها قائلة: «ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه، آمين يارب، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم».

شريف حلمي وجائزة افضل فنان

وتابعت: «اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».