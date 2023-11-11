شريف حلمي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

غادر الفنان شريف حلمي المستشفى منذ ساعات بعد أن أجرى مؤخرًا عملية جراحية دون الفصح عن تفاصيلها والتي بسببها كان قد تمّ مكوثه فيها لأكثر من أسبوع.

شريف حلمي يعود لمنزله

أوضح شريف لـ«الوطن»، أن حالته الصحية تحسنت، وعاد لمنزله لمتابعة حالته الصحية مع الطبيب دون الذهاب للمستشفى

كانت ابنة شريف حلمي، نشرت قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعها بوالدها، وعلقت عليها بقولها: «حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم».

شريف حلمي أصيب بنزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية

وأضافت ابنة شريف حلمي: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء ده على ألف خير، دعواتكم لأبويا».