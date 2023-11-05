شريف حلمي يغادر العناية المركزة: الحمد الله

طمأن الفنان شريف حلمي جمهوره على حالته الصحية، بعد أن جرى نقله للعناية المركزة خلال الساعات الماضية، إثر وعكة صحية مر بها.

شريف حلمي يخرج من العناية المركزة

قال حلمي لـ«الوطن»، إنه ما زال في المستشفى لم يودعها بعد، لكنه خرج من العناية المركزة لغرفة عادية.

وأشار إلى أن وعكته الصحية جاءت نتيجة تشخيص خاطئ، وذلك بعد أن كان مر بنزلة برد شديدة.

كانت ابنة شريف حلمي، نشرت قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعها بوالدها، وعلقت عليها بقولها: «حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم».

شريف حلمي أصيب بنزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية

وأضافت: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء دة على ألف خير، دعواتكم لأبويا».