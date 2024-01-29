صحيفة عبرية توضح موعد إزالة الجدار العازل حول غزة

كشف مسؤولون إسرائيليون سبب إقامة المنطقة العازلة التي أسسها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

حديث عن وضع مؤقت

وقال مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين في الأيام الأخيرة، إن المنطقة العازلة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جانب غزة من الحدود مع إسرائيل من المفترض أن تكون مؤقتة فقط وسيتم إزالتها بمجرد إزالة الفصائل بالكامل من السلطة، حسبما قال مسؤول أمريكي، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

هدم منازل الفلسطينيين

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين على طول الحدود من أجل إنشاء المنطقة العازلة، مما أثار قلق واشنطن، التي أصرت على عدم تقليص مساحة أراضي غزة بعد الحرب.

عدم توافق في الرؤى بين أمريكا وإسرائيل

وذكر المسؤول الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليست مستعدة حتى لإنشاء منطقة عازلة مؤقتة، موضحا أن واشنطن تعتقد أنه بمجرد إنشاء المنطقة العازلة، لن توافق إسرائيل فعليا على الانسحاب من المنطقة العازلة.