اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية تكرم المندوب الفني للاتحاد الدولي

كرّم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية، المقامة حاليا بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكام بطولة العالم للرماية وعلى رأسهم السلوفيني روبرت فيرينشاك، المندوب الفني للاتحاد الدولي للرماية على هامش منافسات اليوم الرابع.

كأس العالم للرماية برعاية الرئيس.. تنظيم مبهر

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للرماية لمنافسات المسدس والبندقية والبندقية خرطوش خلال الفترة من 24 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل، بميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أشاد اللواء حازم حسني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في بيان أصدرته اللجنة اليوم، على هامش إقامة البطولة، بمستوى التحكيم في البطولة والذي كان أحد أسباب نجاح البطولة، حتى الآن، مؤكدا أن الاتحاد الدولي يبذل مجهودا كبيرا للارتقاء بمستوى التحكيم في لعبة الرماية، أحد الألعاب الأولمبية التاريخية المهمة.

من جانبه، أشاد السولفيني روبرت فيرنشاك، بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم للرماية، لافتا إلى انبهار الدول المشاركة بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الأفضل في العالم

وأوضح روبرت فيرنشاك، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجدية، أحد أفضل ميادين اللعبة في العالم ، مشيدا بحسن التنظيم والاستقبال.

وتابع قائلا: «نجاح التنظيم للأحداث الرياضية الكبرى وحسن الاستقبال ليس بجديد على مصر والمصريين».