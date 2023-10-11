رئيس اتحاد الرماية: تنظيم مصر لـ11 بطولة دولية أكسبها خبرة كبيرة

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر لها صيت كبير في تنظيم البطولات، وعلى مدار 3 سنوات جرى تنظيم 11 بطولة دولية لذا جرى اكتساب خبر كبيرة.

نجاح كبير في بطولة إفريقيا للرماية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولي»: «كان هناك نجاح كبير لنا في بطولة إفريقيا للرماية 2023، ومصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان».

مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة

وأشار إلى أن مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة، لافتا إلى أن جميع المسابقات شاركنا فيها، ولديها جزأين، الأول: المقاعد وكانت عبارة عن 11 راميا، وبقية الميداليات كانت عبارة عن فرق.