بسبب العدوان الإسرائيلي.. طالبة جامعية تحولت حياتها من دراسة الطب إلى نازحة في مخيم

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بسبب العدوان الإسرائيلي.. طالبة جامعية تحولت حياتها من دراسة الطب إلى نازحة في أحد المخيمات».

طبيبة أو هكذا كان مقدرا لها أن تكون قبل أن تحول الحرب بينها وبين حلمها الكبير، هي أسيل أبو هداف، واحدة من قطاع غزة الذين أحال العدوان الإسرائيلي أحلامهم إلى سراب بعدما دمر بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم ليجدوا أنفسهم في العراء أو مخيمات لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

وقالت «أبوهداف» الطالبة في كلية الطب والتي تحولت بسبب العدوان إلى نازحة في أحد المخيمات: «كنا نمتلك بيتا والوضع كان هادئا، وكنت أقضي معظم وقتي في الدراسة، لأن دراسة الطب تحتاج إلى مجهود، لكني الآن أصبحت في خيمة تحت القصف اليومي دون غسالة أو كهرباء أو إنترنت كي أراجع دروسي أو أبحث عن أي شيء يخص الطب».

حلم راودها منذ الصغر بأن تصبح طبيبة تطبب المرضى وتداوي الجراح، ساهمت في تكوينها الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع منذ عقود، قبل أن يزيد العدوان الحالي إصرارها على تحقيق حلمها بعد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق سكان غزة.

وأكدت: «في ظل المأساة والمجازر التي ترتكب ضدنا، أصبحت مصرة على حلمي بشكل أكبر، وأن أترجل على أرض الواقع في المستشفيات».