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طفلة 7 أعوام محاصرة تحت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
11:06 م | الإثنين 29 يناير 2024
أطفال غزة - أرشيفية

أطفال غزة - أرشيفية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، محاصرة تحت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، بعد قصف سيارة عائلتها، ما أدى إلى استشهاد والدها وأشقائها الأربعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مركبات الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى مكان الطفلة

أفادت الجمعية في بيانها، بأن فرقها ما زالت تتواصل مع الطفلة المحاصرة لتهدئتها، خاصة بعد أن تعرضت عائلتها للقصف أثناء اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب المساعدة.

وأكد البيان، أن مركبات الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى مكان الطفلة، حيث يعتبرها قوات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، وتستهدف أي شخص يحاول التحرك في المنطقة.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وأعلنت مصادر طبية اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، ويشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى.

وأفادت المصادر، بأن عدد المصابين ارتفع بسبب العدوان المستمر إلى حوالي 65387 شخصًا، وما زال هناك أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت أنقاض البنايات وعلى الطرقات، حيث يمنع قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف إليهم.

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