رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل بداية من فبراير وسط عجز بالموازنة

تعاني إسرائيل من أزمات اقتصادية متلاحقة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدخل يومها الـ115، وسط عجز كبير في الموازنة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي دفع إسرائيل لرفع أسعار الكهرباء على مواطنيها.

زيادة الكهرباء من أول فبراير المقبل

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة العامة لسلطة الكهرباء الإسرائيلية صادقت بالموافقة على رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل بنسبة 2.6% بداية من فبراير المقبل المقبل.

نسبة الزيادة الشهرية والسنوية

وأكدت الهيئة أن التكلفة الإضافية للمستهلك ستزداد لتصل إلى 10 شيكل بشكل شهريا كمتوسط شهري، وهو الذي يعادل تقريبا 120 شيكلا لتكلفة الكهرباء سنويا لكل أسرة إسرائيلية.

سبب زيادة الكهرباء إسرائيل

وأرجعت السلطات الإسرائيلية، السبب وراء رفع أسعار الكهرباء إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في إسرائيل حاليا بجانب العمل على إدخال الطاقة المتجددة للمحاولة من الحد من تلوث الهواء.

تعديل النظرة للاقتصاد الإسرائيلي

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» في أكتوبر تصنيف إلى سلبية من مستقرة، بسبب تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على السياحة والتكنولوجيا وتصدير الأسلحة.

عجز موزانة واسع متوقع

بدوره، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، لوكالة أنباء «رويترز»، إن هناك توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط في العام الحالي 2024 وسط توقعات بأن يسجل عجز الموازنة 10.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2023/ 2024.

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، إقرار موازنة هذا الشهر بإضافة نفقات قدرها 15 مليار دولار وسط انتظار موافقة الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي على الموازنة.