بعد اجتماع مغلق.. واشنطن تحضر لرد قوي على استهداف قواتها في الشرق الأوسط

يزداد التوتر في الشرق الأوسط بعد إعلان مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق الأردن، وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن برد قوي في الوقت والزمان المناسبين.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لابد من الرد على استهداف قواعدها ومقتل جنودها، كما تحتفظ واشنطن بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أنه لن يستامح مع من قاموا بالهجوم ويجب محاسبتهم، كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن لن تتسامح مع الهجمات وستتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتها ومصالحها.

واشنطن تستعد للرد

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فالولايات المتحدة الأمريكية بصدد تنفيذ رد ما تجاه من قام بتنفيذ الهجمات، والتي تعتقد واشنطن بأنها جماعات تابعة لإيران في سوريا أو العراق.

اجتماع بين جو بايدن ومسؤوليه

كما اجتمع جو بايدن مع العديد من مسؤوليه أبرزهم نائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان؛ لإحاطة «بايدن» بتفاصيل الحادث وبحث طبيعة وتفاصيل الرد الأمريكي المنتظر.

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، أن الرد الأمريكي يتم تحضيره ولم يعلن تفاصيله أو يتضح زمانه ومكانه، فواشنطن تحافظ على سرية عملياتها العسكرية، ثم تعلن عنها بعد تنفيذها.