الاتحاد الدولي للصحفيين: سنقاضي إسرائيل إذا لم تلتزم بأوامر «العدل الدولية»

كشف الاتحاد الدولي للصحفيين، نيته اتخاذ إجراء قانون ضد القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل حال استمرارهم في استهداف الصحفيين في قطاع غزة؛ وسط ارتفاع في أعداد سقوط الصحفيين في غزة منذ بداية الحرب 7 أكتوبر الماضي.

رسالة للقادة في إسرائيل

وبحسب وكالة الأبناء الفلسطينية «وفا»، فإن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادالي وأمينة العام أنطوني بيلانجي، بعث برسالة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت، يبلغهم أن الاتحاد الذي يصل عدد أعضاؤه إلى 600 ألف شخص يعتبرون أن الصحفيين في غزة زملاؤهم.

تضامن مع صحفيي غزة

وأشار الاتحاد في رسالته، إلى أن الاتحاد الدولي لديه نصوص تبرز حماية وتعزيز حقوق الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وأن الصحفيين من 140 نقابة حول العالم يدعمون الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

متابعة الوضع بقلق في غزة

وأعلن الاتحاد متابعته بقلق الوضع في غزة في وسط ارتفاع أعداد قتلى الصحفيين في القطاع منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية «السيوف الحديدية» ضد الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

إشارة إلى أمر محكمة العدل الدولية

واشتملت الرسالة على الإشارة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية بأنها أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على اتخاذ كل التدابير للتوقف عن قتل الفلسطينيين في ظل الدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.