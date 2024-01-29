رئيس حزب الجيل: الدولة تسعى إلى إيجاد حلول غير نمطية للمشاكل الاقتصادية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني التي تتعلق بالمحور السياسي، كانت على أعلى درجة من المسؤولية، واليوم تم انعقاد المرحلة الثانية الخاصة بالمحور الاقتصادي لاستكمال المحاور الرئيسية الثلاثة للجنة الحوار الوطني، حيث كان هناك آراء وخطط من جانب الأحزاب والخبراء متعلقة بالشق الاقتصادي، كلها خرجت في شكل توصيات للحكومة المصرية للعمل عليها بشكل سريع لتحقيق نتائج مُرضية للمواطن المصري.

المحاور الرئيسية الثلاثة للجنة الحوار الوطني

وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «نسرين فؤاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى حلول جديدة وغير نمطية وهذا ما تسعى له الدولة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن تكون الفترة القادمة مخصصة فقط لحل الأزمة الاقتصادية، ووضع توصيات للسيطرة أكثر على السوق المصري، والاستمرار في رفع شعار الاكتفاء الذاتي وتوطين وتعميق الصناعة.

المشاكل الاقتصادية

وتابع: «الحوار الوطني بمثابة طوق نجاة وانفراج للأزمة الاقتصادية الحالية»، مشيرًا إلى أن الحوار يحتاج في هذه المرحلة أن يتعامل الجميع بوضوح وموضوعية وعدم إقصاء لأي رأي والأخذ بجميع التوصيات التي يمكنها المساهمة في حل الأزمة.