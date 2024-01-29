اقرأ في عدد الوطن غدا: الحوار الوطني.. مهمة وطنية لبناء توافق اقتصادي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- توافق «مصري - أردني» على إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة

- «السيسي» يؤكد لـ«عبدالله» دعم مصر للأردن.. ويستعرض مع مستشار ألمانيا وقف إطلاق النار

- وثيقة الحكومة الاقتصادية أمام «الحوار الوطني» تشمل توصيات 400 خبير لدعم الاقتصاد الوطني

- «مستقبل وطن»: القطاع الخاص شريك في التنمية.. و«الجيل»: القيادة السياسية تسعى لتحسين المعيشة

- «سلامة»: هدفنا تقليل آثار التضخّم وإيجاد حلول لأزمة غلاء الأسعار لأثرها المباشر على كل بيت مصري

- مهلة 3 أشهر للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج

- «معيط»: الطلبات في أول مرحلتين تصل إلى مليارَي دولار

- الفريق أول محمد زكي يثني على الأداء المتميز لرجال المجمع بما يعظم الإمكانات المتاحة

الصفحة الثانية

- اليوم الـ115 للعدوان على غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف مكثف على الضفة والقطاع

- إصابة 2771 عسكريا إسرائيليا.. ومدفعية الاحتلال تضرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».. و«أشتية»: التزام إسرائيل بقرار «العدل الدولية» وإدخال المساعدات يحتاج لوقف إطلاق النار وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم

- «الكنز» كلمة السر في «هولوكوست» إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة

الصفحة الثالثة

- 1.3 مليون زائر خلال 4 أيام.. «رحلة أسرية غنية بالمتعة والمعرفة»

- «حواس» في ندوة «استرداد الآثار»: لن نتنازل عن رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد.. و«سليم»: نعمل على تجميع المادة العلمية والقانونية

- سماح أبوبكر عزت: زيارة أجنحة المعرض تحولت إلى تقليد سنوي للأسر المصرية

- والدي كان شغوفاً بالقراءة ويقرأ بتركيز شديد.. ويعقوب الشاروني نذَر حياته للكتابة للطفل

- أبرز مظاهر الاهتمام بالأطفال

- «المصري».. يقدم ألعابه السحرية لرواد المعرض منذ 20 عاما

- أغلى كتاب في المعرض.. سعره 43 ألف جنيه ويضم 70 مجلدا

الصفحة الرابعة

- مجلس الأمناء: المرحلة الثانية تبدأ بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس

- مناقشة جادة للأوضاع الراهنة والتصورات المبدئية للحلول

- «الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة» أمام «الحوار».. تشمل توصيات 400 خبير لدعم الأداء

- تخصيص الفترة الأولى من الجلسات للقضايا الاقتصادية

- «رشوان»: مجلس الأمناء حريص على مناقشة التحديات الراهنة كأولوية قصوى وإرسال التوصيات للرئاسة لاتخاذ ما يلزم

- رئيس الأمانة الفنية: هدفنا توسيع مشاركة مختلف الأطراف

- مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نسعى لتقليل آثار التضخم.. ووجود ممثلي الحكومة في كل الجلسات ضرورة

الصفحة الخامسة

- «أطروحات حزبية وبرلمانية».. الاستثمار ودعم القطاع الخاص أولويات

- «مستقبل وطن»: رؤيتنا تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. و«مصر أكتوبر»: سنرسل تصورنا بشأن الرؤية الاقتصادية للأمانة الفنية قريبا

- «الوفد»: مساعٍ لتفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية.. و«الجيل الديمقراطي»: القيادة السياسية تتطلع جاهدة إلى تحسين معيشة المواطنين

- خبراء: «الحوار» له تأثير مباشر على المستثمرين من خلال مشاركتهم بمقترحات وأفكار وحلول

- «عطا»: سيكون له مردود على المواطن بعد التوصل إلى حلول في عدد من الملفات

- «أنيس»: استكمال لوثيقة التوجهات الاستراتيجية.. ويستهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ

- رانيا يعقوب تكتب: اقتصاد مرن أكثر استدامة

- عضو مجلس الأمناء: «الوثيقة» نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى.. والمواطن يجنى ثمارها بشكل مباشر

- تستهدف منح الاقتصاد المرونة الكافية لمواجهة التحديات والأزمات الخارجية

الصفحة السادسة

- د. ناجح إبراهيم يكتب: أحزان غزة التى لا تنتهى

- عماد فؤاد يكتب: الأمريكيون يسألون.. لماذا يكرهوننا؟! (3)

- د. محمد صلاح البدرى يكتب: عقاب صاحب الدليل..!

- بلال الدوى يكتب: «حسام حسن» هو الحل

- لينا مظلوم تكتب: تدخلات تخدش استقرار المشهد العراقى

- وليد طوغان يكتب: لكن حليم رفض!

الصفحة السابعة

- 15 يوماً في عقد «فيتوريا» توفر ملايين الدولارات.. والمدرب يتحدى

- اتحاد الـ«صفر».. مجاملات وأزمات.. وفشل لكل المنتخبات

- أرقام سلبية بالجملة لأول مرة.. وقصة رفض «مهند» تسديد الضربة ووضع «أبوجبل» في «وش المدفع»

- المغرب يتحدى جنوب أفريقيا في ديربي دوري NILE.. ومواجهة قوية بين مالي وبوركينا فاسو

الصفحة الثامنة

- لا للعدوان.. «فيروز» تدعم فلسطين من «رابعة ابتدائي»

- «المتحدة» تشجع النجوم على مسلسلات الـ15 حلقة وجبة رمضانية دسمة

- «أطفال ع الموضة».. مشروع أزياء برعاية محامية

- «ثورة النساء» نجلاء بدر: «ليلة العيد» يفضح المجتمع الذكوري

- «الكتابة تبدأ بعد الـ60».. «الغرباوي» يحقق حلمه في معرض الكتاب