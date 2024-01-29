اقرأ في عدد الوطن غدا: الحوار الوطني.. مهمة وطنية لبناء توافق اقتصادي
كتب:
أحمد العانوسي
08:44 م | الإثنين 29 يناير 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- توافق «مصري - أردني» على إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة
- «السيسي» يؤكد لـ«عبدالله» دعم مصر للأردن.. ويستعرض مع مستشار ألمانيا وقف إطلاق النار
- وثيقة الحكومة الاقتصادية أمام «الحوار الوطني» تشمل توصيات 400 خبير لدعم الاقتصاد الوطني
- «مستقبل وطن»: القطاع الخاص شريك في التنمية.. و«الجيل»: القيادة السياسية تسعى لتحسين المعيشة
- «سلامة»: هدفنا تقليل آثار التضخّم وإيجاد حلول لأزمة غلاء الأسعار لأثرها المباشر على كل بيت مصري
- مهلة 3 أشهر للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج
- «معيط»: الطلبات في أول مرحلتين تصل إلى مليارَي دولار
- الفريق أول محمد زكي يثني على الأداء المتميز لرجال المجمع بما يعظم الإمكانات المتاحة
الصفحة الثانية
- اليوم الـ115 للعدوان على غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف مكثف على الضفة والقطاع
- إصابة 2771 عسكريا إسرائيليا.. ومدفعية الاحتلال تضرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».. و«أشتية»: التزام إسرائيل بقرار «العدل الدولية» وإدخال المساعدات يحتاج لوقف إطلاق النار وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم
- «الكنز» كلمة السر في «هولوكوست» إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة
الصفحة الثالثة
- 1.3 مليون زائر خلال 4 أيام.. «رحلة أسرية غنية بالمتعة والمعرفة»
- «حواس» في ندوة «استرداد الآثار»: لن نتنازل عن رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد.. و«سليم»: نعمل على تجميع المادة العلمية والقانونية
- سماح أبوبكر عزت: زيارة أجنحة المعرض تحولت إلى تقليد سنوي للأسر المصرية
- والدي كان شغوفاً بالقراءة ويقرأ بتركيز شديد.. ويعقوب الشاروني نذَر حياته للكتابة للطفل
- أبرز مظاهر الاهتمام بالأطفال
- «المصري».. يقدم ألعابه السحرية لرواد المعرض منذ 20 عاما
- أغلى كتاب في المعرض.. سعره 43 ألف جنيه ويضم 70 مجلدا
الصفحة الرابعة
- مجلس الأمناء: المرحلة الثانية تبدأ بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس
- مناقشة جادة للأوضاع الراهنة والتصورات المبدئية للحلول
- «الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة» أمام «الحوار».. تشمل توصيات 400 خبير لدعم الأداء
- تخصيص الفترة الأولى من الجلسات للقضايا الاقتصادية
- «رشوان»: مجلس الأمناء حريص على مناقشة التحديات الراهنة كأولوية قصوى وإرسال التوصيات للرئاسة لاتخاذ ما يلزم
- رئيس الأمانة الفنية: هدفنا توسيع مشاركة مختلف الأطراف
- مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نسعى لتقليل آثار التضخم.. ووجود ممثلي الحكومة في كل الجلسات ضرورة
الصفحة الخامسة
- «أطروحات حزبية وبرلمانية».. الاستثمار ودعم القطاع الخاص أولويات
- «مستقبل وطن»: رؤيتنا تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. و«مصر أكتوبر»: سنرسل تصورنا بشأن الرؤية الاقتصادية للأمانة الفنية قريبا
- «الوفد»: مساعٍ لتفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية.. و«الجيل الديمقراطي»: القيادة السياسية تتطلع جاهدة إلى تحسين معيشة المواطنين
- خبراء: «الحوار» له تأثير مباشر على المستثمرين من خلال مشاركتهم بمقترحات وأفكار وحلول
- «عطا»: سيكون له مردود على المواطن بعد التوصل إلى حلول في عدد من الملفات
- «أنيس»: استكمال لوثيقة التوجهات الاستراتيجية.. ويستهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ
- رانيا يعقوب تكتب: اقتصاد مرن أكثر استدامة
- عضو مجلس الأمناء: «الوثيقة» نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى.. والمواطن يجنى ثمارها بشكل مباشر
- تستهدف منح الاقتصاد المرونة الكافية لمواجهة التحديات والأزمات الخارجية
الصفحة السادسة
- د. ناجح إبراهيم يكتب: أحزان غزة التى لا تنتهى
- عماد فؤاد يكتب: الأمريكيون يسألون.. لماذا يكرهوننا؟! (3)
- د. محمد صلاح البدرى يكتب: عقاب صاحب الدليل..!
- بلال الدوى يكتب: «حسام حسن» هو الحل
- لينا مظلوم تكتب: تدخلات تخدش استقرار المشهد العراقى
- وليد طوغان يكتب: لكن حليم رفض!
الصفحة السابعة
- 15 يوماً في عقد «فيتوريا» توفر ملايين الدولارات.. والمدرب يتحدى
- اتحاد الـ«صفر».. مجاملات وأزمات.. وفشل لكل المنتخبات
- أرقام سلبية بالجملة لأول مرة.. وقصة رفض «مهند» تسديد الضربة ووضع «أبوجبل» في «وش المدفع»
- المغرب يتحدى جنوب أفريقيا في ديربي دوري NILE.. ومواجهة قوية بين مالي وبوركينا فاسو
الصفحة الثامنة
- لا للعدوان.. «فيروز» تدعم فلسطين من «رابعة ابتدائي»
- «المتحدة» تشجع النجوم على مسلسلات الـ15 حلقة وجبة رمضانية دسمة
- «أطفال ع الموضة».. مشروع أزياء برعاية محامية
- «ثورة النساء» نجلاء بدر: «ليلة العيد» يفضح المجتمع الذكوري
- «الكتابة تبدأ بعد الـ60».. «الغرباوي» يحقق حلمه في معرض الكتاب