محاضرة لوزير الرياضة عن الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية بمعرض الكتاب

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ندوة بعنوان «الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية»، أقيمت بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأدارها الإعلامي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

محاولات بعض الدول السيطرة على عقول الشباب

قال صبحي، إن مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل لإدماج الشباب داخل المجتمع وتمكينهم، واحتواء آرائهم وطموحاتهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى محاولات بعض الدول السيطرة على عقول الشباب خاصة الشباب العربي والأفريقي، في ظل توافر وسائل التواصل ذات القدرات الفائقة، في الوصول لقطاع كبير من الجمهور وبشكل أكثر فاعلية مما عرفه أسلافنا في الماضي.

وأوضح أن كل هذه العوامل، تفرض علينا كمؤسسات دولة مسؤولية مضاعفة تجاه الشباب، فلم يعد الزمن مناسبا لإعداد خطة لاحتواء الشباب فحسب، وإنما الحاجة أصبحت ملحة لخطط استباقية لتحصينهم من محاولات استقطاب، يعكف عليها جهات عدة في الداخل والخارج.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن أسلوب الحياة المعاصر خلق ما يسمى بـ«صدمة الصراع»، الذي يؤثر على الشاب العربي، وهو نتاج ما يراه في واقعه وما تهدف الأسرة والمجتمع تربيته عليه، وما يراه على مواقع التواصل الاجتماعي، بلا حدود أو قيود، وهنا يظهر دور الدولة المصرية في الترويج لقناعات وطنية، وإبرازها بشكل مميز أمام الشباب.

دراسة مستقبل أبنائنا والاستماع لهم وتحليل مشكلاتهم

وبينّ الدكتور أشرف صبحي، أنه حينما تتعامل وزارة الشباب والرياضة مع التحديات المجتمعية، فإن التعامل يتم وفقا لاستراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى، ونحاول بقدر الإمكان التكامل والتشابك مع المؤسسات المعنية، لـ دراسة مستقبل أبنائنا، والاستماع لهم، وتحليل مشكلاتهم، كأحد أبرز القوى المجتمعية التي يعتمد عليها الوطن في بناء مستقبله وطموحاته، ونجحت الدولة في إعداد أجيال من الشباب وتوفيق الظروف الملائمة لاحتواء عقولهم من خلال التواجد في المدرسة والجامعة والنادي، لافتا إلى دور الوزارة المحوري في بناء الشخصية وتبني المواهب.

وأضاف الوزير، أن علاقة الوزارة بالأزهر الشريف هي علاقة يمكن وصفها بالعلاقة المتشابكة والمستدامة، فالأزهر ووزارة الشباب لديهما عدة مشروعات مشتركة في احتواء الشباب، في مراكز الشباب والنوادي الرياضية وكل حقول الترفيه التابعة للوزارة.

وأكد أن مؤسسة الأزهر وفرت مساحة كبيرة للاستفادة من إمكاناتها في تبني استراتيجية لضبط فكر الشباب، بما يخدم الأهداف الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن التعاون مع الأزهر ضاعف من تأثير الوزارة على مستوى الشباب.