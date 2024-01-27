«الشباب والرياضة» تنظم ندوة حول «مخاطر الأفكار المغلوطة» بمعرض الكتاب

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، لقاءّ تعريفيًا ببرنامج «درع يحمي ونصون» داخل جناح وزارة الشباب والرياضة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون مع مبادرة «أثر» الشبابية.

برنامج توعية النشء والأسرة بمخاطر الأفكار المغلوطة

يهدف البرنامج لتوعية النشء والأسرة بمخاطر الأفكار المغلوطة، التي يتم بثها للأطفال من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، وأفلام الكارتون، والتي تؤدي إلى هدم الهوية الجنسية لدى الأطفال، ونشر أفكار مغلوطة داخل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر قضايا التحرش، وكيفية التعامل معها للأسرة والنشء وحماية الأطفال.

من جانبه، أكّد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية ودور التكنولوجيا الحديثة؛ لمواجهة الأفكار المغلوطة والإرهاب، مؤكدًا أنّ وزارة الشباب والرياضة تعمل علي زيادة الوعي لدي الشباب، والاستفادة من مهاراتهم المختلفة في التعامل مع التكنولوجيا لإرشادهم إلى كيفية مواجهة الشائعات المختلفة، وكيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة.

أضاف الوزير، أنه قد حان الوقت لاستخدام حلول غير تقليدية؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة المختلفة والشائعات، وتصحيح المفاهيم والأفكار التي تؤدى إلى هدم المجتمعات.

مواجهة الأفكار المغلوطة التي توجه للأطفال

جدير بالذكر، البرنامج ضمن التوصيات الصادرة من القيادة السياسية والخاصة بمواجهة الأفكار المغلوطة التي توجه لللأطفال حول قضايا المثلية الجنسية، وتغييب الهوية، وتفكيك الأسرة، مما يتعارض مع عادات وقيم المجتمع المصري.