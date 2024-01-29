ارتفاع حصيلة الإصابات في هجوم مسيرة على القوات الأمريكية بالحدود السورية الأردنية لـ40

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن عدد الجنود الأمريكيين الجرحى الذين أصيبوا في قصف عبر طائرات دون طيار قريبة من القاعدة العسكرية الأمريكية «التنف»، على الحدود بين سوريا والأردن وصل إلى 40 مصابا.

عدم وجود معلومات حول انطلاق الطائرة المسيرة

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنها ليس لديها معلومات بشأن موقع انطلاق الطائرة المسّيرة التي استهدفت قواتها على الحدود بين الأردن وسوريا، متابعة: «لكننا نعلم أن إيران هي التي تمول المجموعات المسؤولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن».

تعليق وزير الدفاع الأمريكي

وخرج أمس وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مبينا أن بلاده ستعمل بالرد على الهجوم في الوقت المناسب والزمان المناسب للدفاع عن القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

تعليق الرئيس الأمريكي السابق

في الوقت الذي علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به «تروث سوشيال»، بإدانة الهجوم الذي وقع على القاعدة العسكرية الأمريكية عبر الطائرة دون طيار، واصفا الحدث بـ«اليوم الفظيع لأمريكا» مع تقديم التعازي لعائلات الجنود الأمريكيين الذين وصفهم بأنهم «الشجعان».