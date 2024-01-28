مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد ردود الفعل في الولايات المتحدة بعد الهجوم على قاعدة التنف

قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية، فأن الهجوم على قاعدة التنف ليس فقط هو الأعنف منذ شهور أو منذ أحداث 7 أكتوبر، ولكن هو الأول أيضا من نوعه من حيث استخدام المسيرات وسقوط 3 جنود أمريكيين، بالإضافة إلى 34 مصابا أمريكيا، هذا بحسب «البنتاجون» تصعيد خطير.

رد فعل بايدن على الهجوم

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رد الفعل السريع من الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال البيان الذي بثه البيت الأبيض، والذي يتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالطريقة المناسبة في الزمان والمكان المناسبين، يعني أننا بصدد تصعيد خطير وإما عملية أمريكية نوعية تستهدف المجموعات التي وصفها بايدن بأنها تابعة لإيران في سوريا والعراق والتي يتهمها بأنها نفذت هذا الهجوم، رغم أنه يقول إن واشنطن لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، وبالتالي نحن بصدد إما عملية نوعية أو تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو الأردن.

الأردن لديها 3 آلاف جندي أمريكي

وواصل: «الأردن لديها 3 آلاف جندي أمريكي حتى الآن موجودين للمشورة، وبناء على اتفاقية ما بين الولايات المتحدة والأردن، ومن المتوقع أن يكون هناك إجراءات أمريكية كثيرة خلال الفترة المقبلة لحماية قواتها».