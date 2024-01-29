أستاذ علوم سياسية: الممارسات الإسرائيلية سبب التصعيد في المنطقة العربية

قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن اتساع دائرة الصراع في الأدرن ولبنان وغزة وغيرها أصبحت أمر واقع، مشيرًا إلى أن الأطراف الموجودة في الصراع حاليًا لم تدخل في الشدة القصوى بعد، وسيكون هناك رد فعل قوي قد يصل لحرب عالمية ثالثة.

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «cbc»، أنه من الضروري وجود توازن بين ضرورة الرد من الأطراف التي توجه الضربات، والحرص على أن لا تكون هذه الضربات شرارة لإشعال المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أنه على الرغم من ضرورة معرفة ذلك إلا أنه سيكون هناك رد فعل أمريكي قوي تجاه الضربة الموجهة للقاعدة العسكرية الخاصة بها في الأردن ولكنا مازلنا نأمل بقدر من الرشد في إدارة هذا الصراع.

السياسة الإسرائيلية الإجرامية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب أن نتذكر دائما أن السبب الرئيسي وراء تصعيد الصراع الآن هو السياسة الإسرائيلية الإجرامية تجاه الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن عملية 7 أكتوبر، ما هي إلا انعكاس لممارسات الاحتلال على مدار الفترات الماضية.

مهاجمة السفن الإسرائيلية لصالح أهل غزة

وواصل: «نتيجة السياسة الإسرائيلية، أصبح الحوثيون يقولون إنهم يهاجمون السفن الإسرائيلية لمؤازرة أهل غزة، وأصبح حزب الله في جبهة لبنان يقوم بعمليات عسكرية مساندة أيضًا لأهل غزة، وأيضا الفصائل العراقية والهجوم الذي أسفر عنه مقتل 3 جنود أمريكيين».

وأكمل: «الولايات المتحدة ليست راضية تمامًا عن سياسة إسرائيل الإجرامية، ولكنها لا تستطيع أن تمارس عليها ضغوط حقيقية حتى تنتهي من مصالحها الشخصية».