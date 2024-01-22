عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تليفزيونياً اليوم الاثنين، بعنوان «بعد قرار بريطانيا الأخير.. تصاعد وتيرة الصراع في البحر الأحمر».

بوتيرة متسارعة يتصاعد المشهد في البحر الأحمر، في أعقاب شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وما أحدثه هذا العدوان من تحولات في التوازن الأمني بالبحر الأحمر.

وكان آخر فصول هذه التحولات إعلان وزارة الدفاع البريطانية خطتها لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية لاستهداف طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر بقيمة 514 مليون دولار، مؤكدة أن الخطة هدفها الحفاظ على سلامة بلادها وحلفائها في إطار تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

هذا التوجه البريطاني يعد استكمالا لتحركات الغرب ردا على هجمات جماعة الحوثي الأخيرة ضد بعض السفن المبحرة عبر البحر الأحمر وتهديداتها في منع كل السفن ذات الصلة بإسرائيل أو المتجهة من وإلى موانئها من العبور بهذا الممر المائي.