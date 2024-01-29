سفير مصر بإيطاليا: روما ترى القاهرة محور اتزان المنطقة العربية

قال بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كبار المسؤولين المصريين ذهبوا إلى إيطاليا بصورة لم تحدث خلال السنوات السابقة، وهذا المظهر يعكس مدى التطور الذي حدث في العلاقات بين البلدين اللذين يمتلكان حضارة كبيرة، ولديهما إسهامات كبيرة في الحضارة.

روما أطلقت خطة لتنمية القارة السمراء

وتابع «راضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن روما أطلقت خطة لتنمية القارة السمراء خلال القمة الإفريقية الإيطالية، مشيرًا إلى أن الخطة طموحة جدًا وتعتمد على التنمية الاقتصادية، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهجرة، ودعم الكوادر البشرية، خاصة ما يتعلق بالتدريب المهني والفني.

وأشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أكدت أن تنفيذ الخطة الإيطالية، يعتمد على بعض الدول في تنفيذ خطتها التنموية بإفريقيا، وفي مقدمة هذه الدول القاهرة، لافتًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الخطة الإيطالية في إفريقيا، وبين حياة كريمة التي تعمل على رفع مستوى المعيشة الكريمة، ورفع مستوى البنية التحتية والطرق والمواني والطاقة.

طلبات من إيطاليا لاستقبال العمالة المصرية

ولفت إلى أن العمالة المصرية في روما قد تكون بدأت بالهجرة غير الشرعية، ولكنها أثبتت المهارة الكبيرة في الكثير من المجالات، والفترة الأخيرة شهدت طلبات من إيطاليا لاستقبال العمالة المصرية، وتحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية بسبب مهارة العمالة المصرية.

وأضاف أن إيطاليا تسعى لدعم استصلاح الأراضي الجديدة في مصر، بهدف زيادة إنتاج القمح، خاصة في المنطقة التي تعرف بالدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات المصرية الإيطالية، لم يكن ليحدث إلا مع الأمن والاستقرار والأمان المتوفر في مصر، فروما ترى أن القاهرة هي محور اتزان المنطقة، وتتسم بالقيادة الرشيدة والمتزنة، فهي عبارة عن واحة أمان وسط بحر من الاضطرابات في كل الاتجاهات الاستراتيجية.