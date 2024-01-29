بعائد أسبوعي مرتفع.. اعرف أعلى شهادة ادخار من بنك التنمية الصناعية

يوفر عدد من البنوك أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية، ودوريات صرف متنوعة، من بينهم يتميز بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، تقديم شهادة بدورية صرف تبدأ من أسبوع، وشهري، وربع سنوي، ونصف سنوي وسنوي.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية، على شهادة اختيارك الثلاثية ذات العائد الثابت، أي مدة الـ3 سنوات، تقدم بالعملة المحلية، ومن حق الأفراد، ويمكن شراء الشهادة بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحد 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، والحد الأدنى 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه دون حد أقصى.

سعر العائد على شهادة بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة لسعر العائد على الشهادة، 16.50% سنويًا يصرف أسبوعيًا، و17.00% سنويًا يصرف شهريًا، و17.25% سنويًا يصرف ربع سنويًا، و17.50% سنويًا يصرف نصف سنويًا، و18.50% سنويًا يصرف سنويًا.

تفاصيل شهادة اختيارك

وشهادة اختيارك الثلاثية هي أسمية ولا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لشراء الشهادة، ويبدأ احتساب العائد في اليوم التالي للإصدار.