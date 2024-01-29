وزير الري: مدارس STEM ستغيّر وجه مصر وتقود قاطرة التنمية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنّ مدارس المتفوقين ستغيّر وجه مصر وستكون قاطرة التنمية، حيث تعد أحد أهم المبادرات في التعليم المصري، متابعا: «مصر تواجه تحديات كثيرة جدا أبرزها الفقر المائي، ونحن في حاجة إلى خبراء وعلماء لحل هذه المشكلات، وأملنا في طلاب مدارس المتفوقين كبير».

وأضاف وزير الموارد المائية، خلال مؤتمر التعليم المصري stem، أنّ مصر لديها رؤية واضحة وهي 2030، ونحن في حاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنّ التغيرات المناخية تحتاج إلى حلول كثيرة للمشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية».

وتابع: «نحتاج إلى تكنولوجيا بسيطة لحل المشكلات، فالمزارع المصري بسيط ويحتاج إلى أفكار بسيطة لتوفير المياه وتحسين جودة إنتاجية الأرض، وطلاب مدارس ستيم كان لديهم أفكار كثيرة جدا عندما شاركوا في اسبوع القاهرة للمياه».

وأشار إلى أنّنا في حاجة إلى تكنولوجيا بسيطة لتحسين طريقة استعمال المياه، ومستقبل المياه يذهب إلى إعادة استخدام الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، فالمياه العذبة تأتي من خارج أراضينا وزيادة كميتها أمر ليس في أيدينا، وعلينا أن ندرس استخدام التكنولوجيا الجديدة المصنوعة في مصر لتقليل سعرها، لضمان المستقبل في مجال المياه، وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتوفير مزيد من المياه العذبة.

وأكد أنّ المياه مرتبطة بالطاقة المتجددة، لذلك يجب أن تركز المدارس على هذا الاتجاه، وهذا يحتاج إلى طالب ومعلم متميز، لافتا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير مهارات المعلمين دائما، كما أنّ وزارة الري تقدّم كثير من الدعم للطلاب، ومنها موافقتها على إجراء تحليل للمياه مجانا في معاملها.

وعن فرص عمل الشباب في المستقبل، قال إنّ مجال الري في مصر ليس العمل في وزارة الري فقط، لكن خريجي الجامعات من مدارس ستيم سيبدأوان فتح شركات في مجال المياه، فمجال تحلية المياه سيكون الأساس فيه القطاع الخاص، لذا أقول للطلاب لا تنتظروا الوظيفة الحكومية وابدأوا مشروعاتكم الخاصة.