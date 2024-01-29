بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد بالبحيرة غدا (صور)

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع غدا، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كيلومترا، وإنشاء 10 كباري علوية «9 كباري سيارات وكوبري للمشاة».

تشغيل كوبري أبو حمص

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن ذلك يأتي بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

كما أوضحت أن إنشاء الكباري يأتي إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الكوبري يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والازدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعي يفصله محطة ومزلقان القطار.