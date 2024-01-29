اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة 2024.. الخريطة الكاملة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأحوزة العمرانية الجديدة لعدد من القرى والمناطق في 8 مراكز، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لاعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف

اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة 2024

وتضمنت الأحوزة العمرانية الجديدة بالبحيرة ما يلي:

- قرية قابيل التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

- قرية بطورس التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس بمركز أبو حمص.

- قرية الوسطانية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار.

الأحوزة العمرانية الجديدة في البحيرة

- قرية واقد التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد بمركز كوم حمادة.

- قرية سماديس التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية.

- قرية عين جالوت التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح بمركز بدر.

- قرية الخوالد التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - مركز إيتاي البارود.

- قرية زبيدة التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان - مركز إيتاي البارود.

- قرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي - مركز أبو المطامير.

قرية نكلا العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب - مركز ايتاي البارود.

- قرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب - مركز كوم حمادة.

- قرية كفر السوالم قبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الانعام - مركز ايتاي البارود.

- قرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر.

- قرية برسيق التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا - مركز أبوحمص.

- قرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي - مركز بدر.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة 2024 في محافظة البحيرة جاءت وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبها قانوناً، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها.