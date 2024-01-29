أمطار غزيرة ورعدية تضرب البحيرة لمدة 3 أيام.. و5 نصائح للمواطنين

تشهد محافظة البحيرة غدا الثلاثاء 30 يناير وحتى يوم الخميس 1 فبراير المقبل، فرص سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة، على أن يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أنحاء المحافظة تزداد حدتها في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

حالة الطقس الأيام القادمة في البحيرة

وأعلنت غرف العمليات في محافظة البحيرة تعرض المحافظة خلال الـ3 أيام القادمة إلى طقس غير مستقر وسقوط أمطار رعدية إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

كما وجهت الأجهزة المعنية في محافظة البحيرة باتباع التعليمات الآتية:

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق السريعة، لا سيما وقت سقوط الأمطار الغزيرة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارات على الطرق.

- عدم النظر من النوافذ أثناء الرعد والبرق.

- عدم الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة.

- متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حماية لأرواح المواطنين.

أمطار غزيرة على البحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة تعرضت خلال الأيام الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع مدن ومراكز المحافظة.