البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس.. أمطار ورياح

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، مدينة دمنهور لمتابعة جاهزية المعدات والأطقم للتعامل مع موجة الأمطار والطقس الذي تتعرض له المحافظة خلال الساعات القادمة، وذلك بحضور محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وأوضح «غطاس» أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة القادمة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة و الأطقم الفنية للمتابعة والإشراف على جهود رفع آثار موجة الطقس التي تشهدها المدينة.

وأكد السكرتير العام المساعد أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً لمواجهة سقوط الأمطار، مؤكداً أن ذلك يأتي طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

أمطار تضرب البحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة تعرضت خلال الساعات الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة في مختلف المدن والمراكز.