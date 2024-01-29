رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:29 ص | الإثنين 29 يناير 2024
برج الحوت

برج الحوت

مواليد برج الحوت شخصيات حالمة ورومانسية، لدرجة تجعلك تظن أنهم قادمون من عالم خيالي جميل، فهم يتسمون بالطيبة والحيوية وفهم الآخرين، وبحساسية عالية يشعرون بغيرهم ويحبون العطاء.

ويعرف مولود برج الحوت بأنه حساس جدًا، ويحب الوحدة وخياله واسع كما يساعده على ابتكار أفكار مميزة، ومن مشاهير برج الحوت، أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أنك تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، واحرص على أن تكثف اتصالاتك، وكرر محاولاتك ومارس جميع صلاحياتك للتوصل إلى أفضل النتائج.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأن هذا اليوم إيجابي لأنه خالٍ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجعة على التعبير عن عواطفك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الميزان الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العذراء الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الأسد الأحد 28-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الأحد 28-1-2024 مهنيا وعاطفيا.. التزم الصمت

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28-1-2024 مهنيا وعاطفيا.. تعوض الخسائر
بقلم صفية النجار